Assemblée: Ousmane Sonko dépose 6 questions écrites sur la table du gouvernement Le leader du Pastef Ousmane Sonko a de nouveau adressé 6 questions écrites au gouvernement. Celles-ci consistent précisément en des demandes d’éclaircissement. Il annonce également la création d'une nouvelle page Facebook dédiée spécialement et uniquement à ses activités parlementaires et donne rendez vous prochainement pour un point de presse.

Mardi 15 Décembre 2020

"Chers compatriotes, dans le cadre de mon rôle parlementaire de contrôle de l’action du gouvernement en application de la Constitution et des dispositions des articles 192 et suivants du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, je viens d’adresser à ce dernier six (6) nouvelles séries de questions écrites. Celles-ci consistent précisément en des demandes d’éclaircissement portant sur :



1- les clauses léonines des Accords de pêche 2019-2024 entre le Sénégal et l’Union Européenne ;

2- les conditions d’exploitation des phosphates de Matam ;

3- les transactions spéculatives sur des droits pétroliers sénégalais ;

4- l'état des infrastructures et la problématique foncière en Casamance ;

5- la situation du service public de la Poste ;

6- l’encadrement des usines étrangères de fabrication de farine de poisson.

Par ailleurs, j'ai reçu les réponses du gouvernement aux quatre (4) précédentes séries de questions écrites :

1- 《 Termes Sud 》 ;

2-《 Escroquerie sur deniers publics et virements illégaux 》;

3- 《 Situation dans l’Enseignement supérieur 》 ;

4-《 Cessions définitives ou provisoires d’immeubles bâtis de l’État 》.



Je vous donne rendez-vous pour un point de presse dans les prochains jours afin de rendre compte à mes mandants, que vous êtes, de la gestion dramatique des affaires de la cité par Macky Sall et son régime.

Enfin, j’en profite pour vous informer de la création d’une page facebook Sonko Le Député spécialement et uniquement dédiée à mes activités parlementaires. Vous y retrouverez le maximum d’informations se rapportant à notre présence à l’Assemblée nationale".

Ousmane Sonko



