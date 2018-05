Assemblée générale à Rufisque : Oumar Gueye mobilise tous les responsables de l’APR pour la réélection de Macky Sall au premier tour Le Président Macky Sall peut compter sur le département de Rufisque pour sa réélection en 2019.

Unis derrière Oumar Gueye, coordonnateur départemental de l’APR de Rufisque, tous les Responsables de l’APR et leaders de Benno se sont mobilisés, lors de l’Assemblée générale pour réélire le président Macky Sall au premier tour en 2019.

Rédigé par leral.net le Mardi 15 Mai 2018 à 00:18

Ensemble, ils ont tous un seul objectif : la réélection du Président Macky Sall au soir du 24 février 2019.Et pour arriver à cet objectif, Oumar Gueye, maire de Sangalkam et Ministre de la Pêche et de l’Economie ma-ritime a fait une véritable démonstration de force à travers une Assem-blée générale qui s’est tenue dans sa commune, le dimanche 13 mai 2018.



Cette rencontre a vu la participation du Ministre de la justice Ismaila Madior Fall. D’ailleurs, le ministre de la Pêche et de l’Economie Maritime n’a pas manqué de remercier le Garde des Sceaux pour son engagement auprès du chef de l’Alliance pour la République et ses initiatives pour élargir les bases du parti dans le département de Rufisque.



‘’Dans le département de Rufisque, il n’y a pas plusieurs camps, nous n’avons qu’un seul camp, celui du président de la République, Macky Sall’’, a dit le coordonnateur du département de Rufisque du parti au pouvoir.



Oumar Gueye a également saisi cette occasion, pour rappeler et revisiter les réalisations du président Macky Sall dans le cadre du Plan Sénégal Emergent (PSE) à travers ses trois axes.



Prenant la parole lors de cette rencontre entre les responsables de la mouvance présidentielle, le ministre de la Justice n’a pas manqué de sa-luer la mobilisation « exceptionnelle » faite par le maire de Sangalkam.



Selon Ismaëla Madior Fall, le département de Rufisque est totalement acquis à la cause du chef de l’Etat. « notre département n’a pas d’opposition, ce sont les forces qui soutiennent le président Macky Sall qui dominent cette localité. Mais, si nous voulons que le président Macky Sall gagne dès le premier tour, à 75% à Rufisque, nous devons nous unir pour atteindre cet objectif. » a-t-il soutenu.



Convaincu du bilan positif du chef de l’Etat sur tous les plans, le Garde des Sceaux a lancé un appel à l’unité à ses camarades de parti avant de leur demander de partir à l’assaut des acteurs de la société civile rufis-quoise et de ce qui reste de l’opposition dans le département. Le ministre de la Justice explique cette stratégie par la conviction que « l’élection du président Macky Sall en 2019 n’est pas une affaire de parti politique. Cela transcende les partis politiques. C’est un impératif national »



Ismaëla Madior Fall a conclu son speech en exhortant ces frères de parti à avoir un plan d’action départemental coordonné et un plan communal pour chaque commune dans le département de Rufisque pour garantir la victoire du président Macky Sall dés le premier tour.





