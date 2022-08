Assemblée générale de l’Ums: Un vent de révolte souffle

L’Union des magistrats se dirige vers une assemblée générale très houleuse le weekend prochain (19-21 août). D’après Les Echos, les jeunes magistrats ne sont pas contents de la gestion de l’équipe dirigée par leur président Ousmane Chimère Diouf.



Les jeunes juges frondeurs dénoncent l’absence de nouveaux acquis depuis l’installation de l’actuel bureau de l’UMS. Et, ils considèrent que les récentes augmentations de salaires, dont ils ont bénéficié, n’en est pas un. Puisqu’elles concernent tous les fonctionnaires.



Ainsi, il est reproché au Président de l’UMS, Chimère Diouf d’esquiver les « affectations-sanctions » des juges Ngor Diop et Souleymane Teliko, refusant d’adopter une prise de position claire et assumée sur le départ du Président de la République et du Ministre de la justice du Conseil supérieur de la magistrature.