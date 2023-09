Assemblée générale des Nations Unies: Le Président Macky Sall appelle à investir dans l’eau Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Septembre 2023 à 18:41 | | 0 commentaire(s)|

En marge de l’ouverture officielle de la 78ème session des Nations Unies, le mardi 19 septembre, à New York, le Chef de l’État, Macky Sall, a procédé au lancement de la campagne « Combler le fossé, investir dans l’eau », qui donne l’occasion, après le 9e Forum mondial de l’eau tenu à Dakar en mars 2022, de remettre cette question vitale […] En marge de l’ouverture officielle de la 78ème session des Nations Unies, le mardi 19 septembre, à New York, le Chef de l’État, Macky Sall, a procédé au lancement de la campagne « Combler le fossé, investir dans l’eau », qui donne l’occasion, après le 9e Forum mondial de l’eau tenu à Dakar en mars 2022, de remettre cette question vitale au cœur de l’agenda international. 780 millions de personnes n’ont pas encore accès à l’eau potable à travers le monde, parmi elles, 320 millions vivent sur le continent africain. Une situation inadmissible pour le Président Macky Sall qui veut mobiliser l’Humanité à accélérer le pas pour la réalisation de l’Objectif de développement durable (Odd) 6 des Nations-Unies. A cet effet, il demande à l’Onu de mobiliser 30 milliards de dollars par an d’ici 2030 pour étancher la soif de ces personnes oubliées. Il salue, à ce titre, la Résolution du 1e septembre 2023, par laquelle l’Assemblée générale décide notamment de convoquer en 2026 une Conférence internationale sur l’eau et l’assainissement pour accélérer la réalisation de l’Odd 6. Pour le Chef de l’Etat Macky Sall, « il y a un besoin urgent de mobiliser tous les moyens disponibles afin de combler le déficit ; surtout que les projections montrent qu’au rythme actuel, l’Afrique n’atteindra pas à l’horizon 2030 les Odd liés à l’eau et à l’assainissement ». Cela risque d’impacter négativement d’autres secteurs aussi vitaux comme la santé, l’éducation et l’alimentation. « Voilà, pourquoi nous voulons nous mobiliser pour enrayer cette tendance en mettant en place le Panel international de haut niveau pour les investissements dans le secteur de l’eau en Afrique, et le Partenariat pour l’investissement dans l’eau en Afrique », a justifié Macky Sall. L’un et l’autre visent à soutenir la campagne de mobilisation des ressources et appuyer l’Union africaine dans la mise en œuvre des recommandations du Panel. Pour la méthode, le Président sénégalais est d’avis que « tous les leviers doivent être activés : ressources publiques internes, coopération bilatérale et multilatérale et partenariats publics-privés. En outre, il faut davantage vulgariser des solutions encore faiblement valorisées comme le recyclage et le dessalement de l’eau, et promouvoir les technologies d’utilisation rationnelle de la ressource, notamment dans l’agriculture et l’industrie », conseille le président-ingénieur. La prochaine étape, assure le chef de l’Etat, c’est la finalisation du Plan d’action pour l’investissement dans le secteur l’eau en Afrique, afin de procéder à son lancement en marge de la Cop 28 de Dubaï. Il s’agira ensuite de le mettre en œuvre pour une première évaluation à la Conférence sur l’eau et l’assainissement de 2026, avant le rendez-vous des Odd en 2030. « L’urgence est signalée. Les besoins sont connus et la feuille de route tracée. Agissons sans tarder pour relever le défi », conclut Macky Sall. El Hadji Gorgui Wade NDOYE (Envoyé spécial à New York)



Source : Source : https://lesoleil.sn/assemblee-generale-des-nations...

Accueil Envoyer à un ami Partager