Assemblée nationale: Absentéisme inacceptable des députés

Mercredi 28 Octobre 2020

Les députés ont un sérieux problème avec le respect de l’heure. La menace du président de l’Assemblée nationale l’année passée sur les retards et l’absentéisme n’a pas eu d’effets.



D'aprés L'As, hier, la plénière portant sur la création de la SOMISEN qui devait débuter à 10h s’est ouverte 1h30 plus tard. Ce qui a mis le député Mame Diarra Fam en colère. Vers 10h, elle a interpellé le président de l’Assemblée Nationale, Moustapha Niasse sur le respect de l’heure d’ouverture des séances de plénières. Avant de bouder la salle.



Cependant, Moustapha Niasse lui apporté la réplique. « Si le quorum n’est pas atteint, la plénière ne peut débuter.», a déclaré le Président Niass avouant ainsi son impuissance. Il a tenu également à souligner que l’atteinte du quorum n’est pas de son ressort mais plutôt de celui des députés. Au finish, sur les 15 députés, seul le tiers des députés était présent. Le peuple qu’ils représentent appréciera..

