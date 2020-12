Assemblée nationale : Aida Mbodj interpelle Mamadou Talla sur le conflit écoles privées-parents d’élèves et la polémique sur le port du voile à Sainte Jeanne d’Arc

Le marathon budgétaire se poursuit à l’Assemblée nationale. Ce mardi, c’est au tour du ministre de l’Education nationale de faire face aux députés pour défendre son budget. Le passage de Mamadou Talla dans l’hémicycle est une occasion pour le député Aïda Mbodji d’évoquer le conflit opposant les parents d’élèves aux établissements scolaires privés. Une manière pour la ‘’Lionne du Baol’’ d’interpeller le ministre sur cette question.



«Monsieur le ministre, nous attendons votre réaction sur le conflit parents d’élèves-écoles privées, parce qu’en réalité des enfants sont restés chez eux et ça interpelle l’Etat, d’autant plus que même si c’est insuffisant, l’Etat a fait ce qu’il devait faire. Il a donné 3 milliards F Cfa plus de la subvention annuelle qu’on avait l’habitude de donner. A partir de ce moment, l’Etat a son mot à dire dans cette affaire parce que le droit à l’éducation est consacré par la constitution», a indiqué la présidente du mouvement And Saxal Liguey.



L’autre doléance soulevée par l’ancienne ministre de la Femme est l’Affaire de l’Interdiction du port du voile à Sainte Jeanne d’Arc. «Il y a une autre violation de la constitution et de la loi d’orientation de l’éducation et de la formation. Il s’agit de l’interdiction du port de voile à l’institution Saint Jean d’Arc. Vous avez donné des assurances mais le problème demeure. Cette année encore les autorités de cette institution ont refusé la réinscription de ces filles voilées», a-t-elle dit.





