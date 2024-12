Assemblée nationale : Anta Babacar Ngom annonce une décision historique Rédigé par leral.net le Lundi 2 Décembre 2024 à 13:35 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Anta Babacar Ngom/ Ndong À quelques heures de la formation des groupes parlementaires, Anta Babacar Ngom prend une décision majeure. Élue sous l'étiquette de la coalition Sàmm sa Kàddu, elle a choisi de devenir non-inscrite afin de préserver, selon ses propos, sa liberté et son indépendance. « Je suis député du peuple et c'est ce que le peuple attend de nous. J'ai ainsi décidé de mettre en avant mes convictions loin des clivages partisans », a-t-elle confié. La Présidente du parti Alternative pour la Relève Citoyenne (ARC) a affirmé qu'elle soutiendra toute loi qui correspond aux intérêts du pays, qu'elle soit proposée par le pouvoir en place ou par l'opposition. Les 165 députés de la 15e législature prendront officiellement leurs fonctions ce lundi.



Source : Source : https://atlanticactu.com/assemblee-nationale-anta-...

