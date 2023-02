Assemblée nationale/ Après la perte de son mandat de député: Aminata Touré demande au président un courrier officiel

« J’ai appris par voie de presse le 24 janvier dernier la confiscation illégale de mon mandat de député suite à un vote du bureau de l’Assemblée nationale ordonné par le Président Macky Sall, en totale violation des dispositions de l’article 60 de la Constitution.



Deux semaines après cette forfaiture, je n’ai toujours pas reçu de notification écrite en la matière et je vous demande de bien vouloir me signifier par courrier mon éviction illégale de l’Assemblée nationale », peut-on lire dans la lettre de Aminata Toure.



Il convient de rappeler que l’ex-Premier ministre, élue députée du camp présidentiel lors des élections législatives de juillet avant de s’éloigner du président Macky Sall et de son parti, a été démis de son poste suite à une initiative du camp présidentiel, le 24 janvier.