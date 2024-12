Assemblée nationale : El Malick Ndiaye a présenté les grandes lignes de sa vision aux membres du bureau

Le président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, a tenu, ce jeudi 5 décembre 2024, une réunion de prise de contact avec les membres du bureau de la 15e législature. Étaient également présents les présidents des deux groupes parlementaires.



Au cours de cette rencontre, El Malick Ndiaye a exposé les grandes lignes de sa vision pour l'institution parlementaire. Il a souligné l'importance d'une collaboration étroite entre le bureau, les présidents de commissions et l'ensemble des députés, rapporte "PressAfrik".



Cette démarche s'inscrit dans son ambition de bâtir une "Assemblée de rupture" : une institution plus performante, plus représentative, et surtout, en phase avec les attentes des citoyens sénégalais.