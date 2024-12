Assemblée nationale : El Malick Ndiaye félicite les députés Rédigé par leral.net le Dimanche 29 Décembre 2024 à 22:27 | | 0 commentaire(s)|

XALIMANEWS – Après un marathon assez prenant, El Malick Ndiaye Président de l’Assemblée nationale a tenu à féliciter les députés. Dans une note dont copie nous est parvenue, il exprime toute sa satisfaction. « Je tiens féliciter et à remercier chaleureusement les honorables députés ainsi que toute l’administration parlementaire. Ces trois dernières semaines ont été particulièrement […] XALIMANEWS – Après un marathon assez prenant, El Malick Ndiaye Président de l’Assemblée nationale a tenu à féliciter les députés. Dans une note dont copie nous est parvenue, il exprime toute sa satisfaction. « Je tiens féliciter et à remercier chaleureusement les honorables députés ainsi que toute l’administration parlementaire. Ces trois dernières semaines ont été particulièrement intenses, mais grâce à votre engagement, vous avez accompli un travail remarquable », a-t-il dit avant de lister le travail abattu.

L’installation du bureau de l’Assemblée, l’installation des commissions parlementaires, l’adoption du projet de loi modifiant la Constitution (suppression du CESE et du HCCT), le vote de la Loi de Finances Rectificative 2024, la Déclaration de Politique Générale, la Haute Cour de Justice, le vote de la Loi de Finances Initiale 2025, après plus de 80 heures de travaux en commission et 7 jours consécutifs de sessions, avec un taux de participation exceptionnel de 92 % des députés. « Vous pouvez être fiers de ce que vous avez accompli. Votre dévouement témoigne de votre sens du devoir envers la nation et de votre engagement pour l’avenir du Sénégal », a-t-il conclu.



Source : Source : https://www.xalimasn.com/assemblee-nationale-el-ma...

Accueil Envoyer à un ami Partager