Assemblée nationale: Le PDS demande la déchéance de Madické Niang Ci-dessous, la lettre adressée par Serigne Cheikh Bara Dolly Mbacké, président du Groupe parlementaire "Liberté et Démocratie", au président de l’Assemblée nationale, Moustapha Niasse, pour demander la déchéance de Madické Niang, de son mandat de député.

Monsieur Serigne Cheikh Bara Dolly Mbacké

Président Groupe parlementaire Liberté et Démocratie

DAKAR



Monsieur Moustapha NIASSE

Président Assemblée Nationale

DAKAR



Monsieur le Président,

Suite aux déclarations de ce Samedi 9 Mars 2019 de Maître Madické NIANG rendant publique sa démission du PDS, déclarations relayées ce lundi 11 mars dans la presse écrite (Walfquotidien , Les Echos) et la presse en ligne (senenews.com, teranganews.com, rfi.fr), nous demandons conformément à l’article 60 de la constitution et l’article 7 de la loi portant règlement intérieur de l’Assemblée, qu’il soit automatiquement déchu de son mandat et remplacé.



Comptant sur votre diligence, je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma parfaite considération.











Serigne Cheikh Bara Dolly Mbacké

