Assemblée nationale : Le président de la République va fixer la date d'ouverture de la première session

Le chef de l'Etat a annoncé, mercredi, en Conseil des ministres, qu'il prendra un décret pour fixer la date d'ouverture de la première session de l'Assemblée nationale nouvellement élue conformément à la Constitution. ''A l'entame de sa communication, le Président de la République a informé le Conseil qu'il fixera, par décret, la date d'ouverture de la première session de l'Assemblée nationale nouvellement élue conformément à la Constitution'', rapporte le communiqué du Conseil des ministres sans d'autres précisions. Le Conseil constitutionnel a proclamé, mercredi, les résultats définitifs des élections législatives anticipées du 17 novembre confirmant la large victoire du parti des Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité (Pastef, pouvoir) qui rafle 130 des 165 sièges que compte l'Assemblée nationale. Dans sa décision consultée par l'APS, le Conseil constitutionnel signale que ses services n'ont enregistré aucune contestation après la publication des résultats provisoires par la Commission nationale de recensement des votes siégeant à la Cour d'appel de Dakar. Sur 7 371 891 électeurs inscrits lors de ces législatives, 3 650 120 ont voté. Quelque 26 487 bulletins nuls ont été relevés, soit 3 623 633 suffrages valablement exprimés. Les élections législatives ont enregistré un taux de participation de 49,51%. Le quotient national est de 68370, 43. Le parti Pastef a enregistré 1 991 770 voix et obtenu 29 sièges au scrutin national et 101 sièges au scrutin majoritaire soit un total de 130 sièges. La coalition Takku Wallu a eu 16 sièges (national et départemental) avec 531 466 voix, suivie de Diam ak Njarin qui a obtenu 330 865 voix pour 5 sièges au scrutin national et 2 au scrutin départemental, soit 7 sièges au total. La coalition Sam sa Kaddu a enregistré 222 060 pour 3 sièges sur la liste nationale. La coalition La marche des Territoire/And Nawlé a obtenu 47 636 voix et gagné deux sièges (national et départemental). Les coalitions And ci Koolute Nguir Sénégal (21391 voix) Sénégal Kesse (25822 voix), And Bessal sénégal (20765 voix), Pôle alternative 3ème voie kiraay Ak Natangué (26775 voix), Sopi Sénégal (22991 voix), Farlu (28 303 voix) et l'entité indépendante les Nationalistes/Jel Linu Moom ont chacune obtenu un siège de député.



Source : https://www.xalimasn.com/assemblee-nationale-le-pr... XALIMANEWS

