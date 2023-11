Assemblée nationale: Le projet de création d’une société nationale de gestion des autoroutes adopté Rédigé par leral.net le Mercredi 22 Novembre 2023 à 14:37 | | 0 commentaire(s)|

Quatre-vingt-dix-sept parlementaires ont voté pour l'adoption du projet. Vingt-six se sont abstenus pendant le vote. Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement Mansour Faye a affirmé que ''le Sénégal s'est résolument engagé, depuis les années 2000, dans un programme de développement de ses infrastructures routières et autoroutières''. ''Dans un tel contexte, souligne le ministre, il importe pour l'Etat du Sénégal de se doter d'une société chargée de gérer ce patrimoine routier et de rechercher les moyens financiers nécessaire à son développement'' ''Cette société sera également chargée d'exploiter les autoroutes, ou le cas échéant, d'assurer le suivi et le contrôle de toutes les activités d'exploitation confiées à un tiers co-contractant'', a expliqué le ministre. M. Faye a ajouté que cette société va aussi assurer l'entretien et la surveillance dudit réseau''. Il a signalé ''qu'à la suite des 32 km d'autoroutes réalisées avant 2012 entre Dakar et Diamniadio, le rythme de construction des autoroutes s'est accéléré, avec 19 km autoroutiers pour compléter le tronçon Dakar-AIBD''. Mansour Faye a ensuite cité ''les jonctions autoroutières AIBD-Thiès et AIBD-Mbour''. ''En y incorporant les projets autoroutiers tels que les tronçons Mbour-Fatick-Kaolack et Dakar-Thiès-Saint-Louis, le patrimoine autoroutier devrait se situer, à terme, aux alentours de 531 km, a déclaré le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement.



Source : Source : https://lesoleil.sn/assemblee-nationale-le-projet-...

