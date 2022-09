Assemblée nationale: Les commissions, in fine dans la douleur!

14 commissions permanentes ont été ratifiées, ce mardi à l'Assemblée Nationale. Ce mercredi, la dernière séance qui a clos la première session a révélé l’identité de présidents de commission.



Les commissions et leur président sont :



Commission des finances et du contrôle budgétaire : Seydou Diouf BBY







Commission des Affaires économiques : Mady Danfakha de Wallu



Commission de l'Aménagement du terroir de l'urbanisme des infrastructures et des transports : Bassirou Goudiaby Yewwi Askan wi



Commission Développement rural : Cheikh Seck BBY



Commission Développement durable et de la transition écologique : Rokaya Diouf Wallu



Commission Énergie et des ressources minérales : Abbass Fall de Yewwi Askan wi



Commissions des Lois décentralisation du travail et des droits humains : Abdou Mbow BBY



Commissions des Sénégalais de l'extérieur affaire étrangères : Babacar Mbengue Yewwi



Commission de la Défense et sécurité : Abdoulaye Baldé



Commission de l'éducation jeunesse sports loisirs : Oumar Sy Yewwi Askan wi





Commission Santé population et affaires sociales : Dira Ndiaye Bby





Commission comptabilité et contrôle : Mamadou Woury Baila Diallo



Commission des Délégations : Mohamed Aib Daffe Yewwi Askan wi



