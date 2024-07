Assemblée nationale: Les députés du Pds dispersés sur la proposition de loi

Le Pds semble opter pour la méthode diplomatique. Du moins certains de ses députés. Nafissatou Diallo, Ibrahima Diop et Serigne Abo Mbacké Thiam ont déposé une proposition de loi organique sur la table du président de l’Assemblée nationale pour restaurer les dispositions liées au Premier ministre dans le Règlement intérieur et lui permettre de faire sa Déclaration de politique générale (Dpg) dans les délais «meilleurs délais». Il y a lieu de s’interroger sur cette dispersion au sein du groupe Benno puisque, avant Nafissatou Diallo et Cie, Cheikh Abdou Bara Dolli, viceprésident du même groupe Liberté, démocratie et changement, a envoyé la même proposition à Amadou Mame Diop. Nafi Diallo dit ne pas être courant de cette initiative, mais souligne que «le député est libre».



Cheikh Abdou Bara répond : «Ce que le Pds est en train de faire, c’est du sabotage. J’ai déposé ma proposition depuis le 1er juillet et je l’ai partagé dans notre groupe. Et puis j’ai informé le groupe Yewwi et Abba Mbaye pour les élus de Taxawu.» Reste à savoir si Benno bokk yaakaar va accueillir favorablement cette initiative parlementaire. Même s’il y a une médiation de la société civile qui a rencontré les différentes parties, Abdou Mbow et Cie ont réaffirmé leur détermination à répondre à la «défiance» du Premier ministre qui entend faire sa Dpg hors de l’Assemblée si d’ici le 15 juillet le Règlement intérieur n’est pas modifié. Mais aussi la majorité a promis de faire une réforme empêchant le président de la République de dissoudre l’Assemblée nationale ainsi qu’une motion de censure.



Bes Bi