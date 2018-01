Assemblée nationale : Les députés saisis pour la dépénalisation de l’homosexualité

Les homosexuels sénégalais ne veulent pas vivre cachés ou se tenir loin des regards. Ils ont décidé de réclamer ce qu’ils considèrent comme leurs droits. Dans sa livraison du jour, le journal "Les Echos", révèle qu'un des leurs répondant au nom de Jean Karim Karim Diouf, a lancé une pétition adressée aux députés et au garde des Sceaux, ministre de la Justice, leur demandant la "dépénalisation du délit de homosexualité". Dans sa lettre que le journal s’est refusé de commenter, le gus indique qu’il veut démonter les arguments des "intellectuels et de certains journalistes qui ont toujours soutenu que la dépénalisation de l’homosexualité est contraire aux traditions africaines".



On se demande si les députés vont donner suite à cette demande, au risque de faire face à l'écrasante majorité de la population. Car pour la petite histoire, pendant la précédente Législature, le député Mberry Sylla a fait une proposition de loi criminalisant le délit de l’homosexualité qu’il avait adressée à ses collègues. Celle-ci comme tant d’autres, est restée sans suite.