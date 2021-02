Assemblée nationale : Ousmane Sonko décline la convocation de la commission Ad hoc ! Rédigé par leral.net le Vendredi 19 Février 2021 à 23:48 | | 0 commentaire(s)|

Ousmane Sonko n’est pas dans les dispositions de répondre à la commission Ad hoc mise en place par l’Assemblée nationale pour lever ou non son immunité parlementaire, suite à la plainte de la masseuse Adji Sarr, l’accusant de « viols ». Ce vendredi, le leader de Pastef a refusé de réceptionner une convocation de ladite commission. Les […] Ousmane Sonko n’est pas dans les dispositions de répondre à la commission ad hoc mise en place par l’Assemblée nationale pour lever ou non son immunité parlementaire, suite à la plainte de la masseuse Adji Sarr, l’accusant de « viols ». Ce vendredi, le leader de Pastef a refusé de réceptionner une convocation de ladite commission. Les membres de la commission Ad hoc chargée de statuer sur la levée ou pas de l’immunité parlementaire du député Ousmane Sonko devront prendre leur mal en patience. En effet, le principal concerné n’a montré aucun signe prouvant qu’il est dans les dispositions à se présenter devant eux. Convoqué lundi prochain à 10h, le leader de Pastef a tout simplement opposé un “niet” catégorique. Selon nos sources, Ousmane Sonko n’a pas voulu recevoir la convocation qui devait lui être remis ce vendredi à son domicile. “Il a reçu le gendarme porteur de la lettre, avant de refuser tout bonnement d’accuser réception”, nous souffle-t-on. Dans la matinée, trois députés de l’opposition dont Moustapha Guirassy, avaient eu à échanger avec le président de la commission Ad hoc pour lever certaines zones d’ombre. Pape Birame Touré a profité de l’occasion pour montrer la lettre de saisine à ces derniers. Ainsi, rapportent nos sources, il est clairement mentionné « levée de l’immunité parlementaire du député Ousmane Sonko ». Une manière pour le président de la commission de démentir les informations faisant état de « plainte contre X ». Adji Sarr entendue par l’Assemblée nationale ? Lors de cette rencontre, les trois représentants du leader de Pastef ont eu à formuler certaines demandes. Ils ont notamment invité l’Assemblée nationale à entendre Adji Sarr, du nom de la jeune fille qui a accusé Ousmane Sonko de « viols ». Ils exigent également que la seconde masseuse présente lors de cette fameuse soirée soit elle aussi entendue. Des requêtes rejetées par l’Assemblée nationale qui affirme avoir vocation à entendre les élus. Ce dossier est loin de connaître son épilogue et les prochains jours seront sans doute agités.



Source : Source : https://www.lasnews.info/assemblee-nationale-ousma...

