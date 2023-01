Assemblée nationale : Qui est Aida Sougou, la remplaçante de Aminata Touré (Photo) Rédigé par leral.net le Mardi 24 Janvier 2023 à 20:33 | | 0 commentaire(s)| L’ancien Premier ministre Aminata Touré a été remplacée par l’adjointe au maire de la ville de Pikine Aida Sougou.



Partisane de l’Alliance pour la République, Aida Sougou est de la diaspora Sénégalaise vivant au pays de l’oncle Sam. Elle aime se souvenir, dans ses sorties médiatiques, des premiers instants consécutifs à la création de l’Apr où Macky Sall veillait à la massification des bases du parti au-delà de nos frontières. Toutefois, le dernier renouvellement du bureau du conseil économique, social et environnemental ne lui a pas beaucoup réussi.

Aida Sougou est la sixième vice-présidente du Cese alors qu’elle en était la deuxième lors de la précédente élection. La conseillère est adjointe à la mairie de Pikine-Ouest et responsable de l’Apr dans la même localité.



Convaincue de la mission qui leur a été investie, elle est certaine que le Cese « est venue à son heure pour régler les conflits sociaux et la demande sociale ».





