Assemblée nationale/ Soutien à Casa Sport: Doudou Ka corrige la désinformation de Guy Marius et s’explique… Le Ministre du Transport Aérien et du Développement des Infrastructures Aéroportuaires, Doudou Ka a été attaqué par le député activiste Guy Marius Sagna dans ses actions sociales, lors du vote du budget de son Ministère. L’activiste a contesté les 50 millions de FCfa que l’ancien Directeur général de l’Aibd a offerts à Casa Sport, club phare de Ziguinchor après son sacre au championnat national, une somme erronée annoncée par l’honorable Guy Marius Sagna. Lors de son discours, le ministre rectifie la désinformation et s’explique.

Rédigé par leral.net le Lundi 5 Décembre 2022 à 20:01 | | 0 commentaire(s)|

Le passage du Ministre du Transport Aérien et du Développement des Infrastructures aéroportuaires, Doudou Ka a été tumultueux. L’activiste Guy Marius Sagna comme à ses habitudes s’est illustré encore avec des attaques infondées et des propos offensant pour atteindre l’honorabilité du Ministre. Certains, considèrent même, que l’activiste-émissaire qui conteste l’offre de 50 millions de FCfa à Casa Sport après son sacre est juste, envoyé à l’Assemblée nationale pour tenter d’humilier les ministres lors de leur passage pour le vote du budget de fonctionnement leurs ministères.



Ainsi, lors de son intervention, il a profité de l’occasion pour s’attaquer à l’action sociale de l’ancien Directeur général de l’Aibd, Doudou Ka, face à son club Casa Sport de sa ville natale, Ziguinchor. Le député-activiste a tenté une manipulation, en soutenant que Doudou Ka n’a pas donné de l’argent aux autres clubs du Sénégal, ayant réussi, la même prouesse. L’intervention de l’éternel contestataire, regrette-t-on, est dûment préparée pour mettre en mal le leader politique qui venait juste de démarrer des actions sociales sportives dans sa localité de naissance. Comme le dit le dicton, « Charité bien ordonnée commence par chez soi ».



Mais, la réplique ne s’est fait pas attendre. Une multitude de questions a été servie à l’activiste. Etant député quel action a-t-il, posé dans le domaine social avec son salaire ? Etant bénéficiaire d’une cotisation de « Kopaar express » du peuple, il a préféré acquérir une voiture. Qu’est-ce qu’il prévoit pour les populations qui n’arrivent pas à joindre les deux bouts, comme il le dit si bien dans ses discours ? Et depuis son accession à l’hemicycle, quelles sont les solutions que l’honorable député activiste Guy Marius Sagna a proposé pour le développement du sénégal ?





