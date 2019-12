Assemblée nationale : Toussaint Manga invite le gouvernement à transformer les bourses familiales en bourses d’étudiants

Rédigé par leral.net le Dimanche 8 Décembre 2019 à 19:14 | | 0 commentaire(s)|

Le député Toussaint Manga, lui aussi a fait une proposition de taille ce samedi, lors du vote du budget du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Le député libéral demande au Gouvernement de transformer les bourses familiales en bourses d’étudiants.



«Les bourses, il y en aura jamais assez. Et j’invite le gouvernement à arrêter les bourses familiales et à donner cet argent aux étudiants. N’eût été les bourses que nous bénéficions dans les universités, beaucoup parmi nous auraient échoué parce que nous sommes pour la majorité des fils de paysans», a déclaré le parlementaire.



Toussaint Manga de poursuivre : «aujourd’hui mieux vaut investir sur un étudiant qui pourra après ses études aider sa famille que prendre l’argent et de le donner à des familles pour pouvoir en prendre une deuxième femme».



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos