Assemblée nationale : Une réunion du bureau annoncée pour ce mercredi

‘’Les membres du bureau de l’Assemblée nationale sont convoqués en réunion, ce mercredi 28 août 2024 à 11 h 30’’, a écrit M. Diop.



D’après l’APS qui partage l’info, il n’est pas fait mention de l’ordre du jour de la réunion dans le communiqué du président de l’institution parlementaire.



Mais, note l’agence de presse, la convocation des membres du bureau de l’Assemblée nationale survient après que la présidence de la République a annoncé l’existence d’un décret envisageant une modification de la Constitution.



‘’Cette modification de la Constitution porte sur la suppression du Haut Conseil des collectivités territoriales (HCCT) et du Conseil économique, social et environnemental (CESE)’’, précise la présidence de la République sur ses réseaux sociaux.



Lors de la campagne pour l’élection présidentielle du 24 mars, Bassirou Diomaye Faye avait promis de supprimer le HCCT et le CESE en cas de victoire.