Assemblée nationale : Vers une augmentation du nombre d'assistants parlementaires Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Février 2025 à 16:29

Le président de l’Assemblée nationale, Malick Ndiaye, s’est engagé vendredi à œuvrer pour un renforcement du nombre d’assistants parlementaires afin de promouvoir une meilleure efficacité dans le travail d’accompagnement des députés. “Nous avons décidé, dans le cadre de la rationalisation des dépenses de l’Assemblée nationale, de faire des économies qui nous permettront de renforcer le dispositif de l’assistance parlementaire afin d’en doubler le nombre qui va passer de 15 à 30”, a-t-il dit à l’ouverture d’un séminaire d’imprégnation et de mise à niveau des députés sur l’évaluation des politiques publiques. À travers le renforcement du dispositif existant, chaque commission technique va dans un premier temps disposer de deux assistants, tandis que celle des finances en aura quatre dans le cadre de l’amélioration de la qualité du travail, a assuré le président de l’institution parlementaire. Il n’a pas manqué de relever qu’en plus de leur nombre réduit, les assistants parlementaires ne disposaient pas encore d’un statut. Aussi décision a été prise d’institutionnaliser la fonction afin que les assistants parlementaires deviennent des membres de l’administration de l’Assemblée nationale. Malick Ndiaye a en même temps rappelé que l’institution parlementaire prévoyait de diversifier le profil des assistants parlementaires, lesquels ne seront plus seulement des doctorants ou des juristes. “On va avoir des experts dans le domaine du numérique, du développement durable, et même du suivi-évaluation. Cela permettra à l’Assemblée [nationale] de jouer, de manière efficace et efficiente, ses différentes missions”, a-t-il fait valoir. Pour ce faire, l’Assemblée nationale va faire un appel à candidatures pour disposer des meilleurs profils dans chacun de ces domaines. “On travaille sur des fiches de poste pour ensuite lancer les appels à candidature pour capter les meilleurs experts, jeunes, doctorants dans ces différents domaines pour leur permettre de participer à ce travail de modernisation de l’Assemblée nationale”, a ajouté M. Ndiaye. Moundiaye Cissé, directeur exécutif ONG-3D, spécialisée dans la promotion de la démocratie, du développement durable et de la protection des droits humains, a salué l’initiative visant à accroître le nombre d’assistants parlementaires. Il s’agit d’une “bonne nouvelle”, a indiqué M. Cissé qui prenait part à la rencontre. “Nous avons compris qu’il fallait corriger la symétrie de compétences à la fois technique, financière et en ressources humaines entre le Parlement et l’exécutif en dotant l’Assemblée de plus d’assistants parlementaires”, a-t-il indiqué.



Source : Source : https://senemedia.com/annonce-79085-assemble-natio...

