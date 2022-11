Assemblée nationale: Woré Sarr réclame une baisse plus conséquente des prix de denrées... Rédigé par leral.net le Mardi 22 Novembre 2022 à 18:43 | | 0 commentaire(s)| Woré Sarr aborde avec tact la réduction des prix de denrées de première nécessité. Elle apprécie cette baisse, comprise entre 25 et 50 FCfa. Mais, elle réclame plus d’efforts pour amoindrir les difficultés des populations qui souffrent. D’après Woré Sarr, la commercialisation de l’arachide, dont le prix est fixé, évoque les complications relevées de la campagne de commercialisation. Woré Sarr parle d’une infime réduction des prix. Ainsi, elle demande à l’Etat de réduire davantage les prix. Elle a axé son intervention sur les petits métiers.



