Assemblée sur l’état de l’Afrique : le ministre Moustapha Ba expose les efforts du Sénégal et plaide au renforcement budgétaire. Rédigé par leral.net le Dimanche 16 Octobre 2022 à 04:51 | | 0 commentaire(s)|







Le ministre des finances et du budget, Moustapha Ba, à l’occasion de la première séance de l’assemblée annuelle de la banque mondiale, a plaidé pour un renforcement des fonds soutenus par la banque mondiale pour répondre de manière efficiente aux défis et opportunités de l’Afrique.



« Je peux développer sur les différents fonds qui existent. On a le fonds de résilience, le fonds de lutte contre l’insécurité alimentaire et la réallocation des droits de tirage spéciaux ciblée à 100 milliards de dollars et que jusqu’ici on en est à 45 milliards de dollars », a expliqué le ministre.



Moustapha Ba avait au préalable présenté la situation du Sénégal face aux vents contraires mondiaux qui affectent la région africaine compte tenu du ralentissement du PIB, de la dette élevée et des prix historiquement élevés des denrées alimentaires et de l'énergie dans le continent.



« On a géré tant soit peu la covid-19 au stade où nous sommes en Afrique de l’Ouest, le Sénégal est en train d’abriter l’unité de construction des vaccins contre la Covid-19 et les autres pandémies telle que la fièvre jaune », a-t-il déclaré devant ses homologues africains. Il a également souligné les avancées liées aux investissements dans le domaine de l’agriculture pour renforcer la sécurité et la souveraineté alimentaire.



« Le budget du département de l’agriculture a cru entre 2020 et 2022 de plus de 20% », a fait savoir le ministre des finances et du budget. Il a sur la même lancée témoigné de la résorption progressive du gap infrastructurel dans le pays.



« On a débuté l’exploitation du TER et l’extension du réseau autoroutier où on avait trouvé 32 km, on est passé à 189 km d’autoroute », a soutenu le ministre Moustapha Ba.



La première séance de l’assemblée annuelle de la Banque mondiale avait pour thème général « État de l’Afrique : des opportunités dans une période de turbulences. » La discussion s’est spécifiquement concentrée sur les mesures pouvant apporter des gains importants pour la sécurité alimentaire sur le continent, telles des dépenses publiques mieux ciblées, des investissements dans la transformation alimentaire et les systèmes alimentaires résilients, et le renforcement du commerce intrarégional.

Accueil Envoyer à un ami Partager