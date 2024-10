Assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale 2024 : Le Sénégal renforce la confiance de ses partenaires et présente son nouveau référentiel de politiques publiques (Photos) Rédigé par leral.net le Lundi 28 Octobre 2024 à 09:41 | | 0 commentaire(s)|

Le Sénégal a participé aux Assemblées annuelles 2024 du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale, qui se sont déroulées dans la période du 21 au 26 octobre 2024. Lors de ces Assemblées annuelles, le Sénégal a entretenu une communication responsable vis-à-vis des partenaires, investisseurs et institutionnels, pour informer juste sur le processus de transparence engagé par le Gouvernement, afin de préserver la confiance dont notre pays jouit au sein de la communauté des partenaires. Ces Assemblées annuelles furent des moments intenses d’échanges profonds et de dialogue constructif sur l’engagement du Sénégal, pour la transparence et la redéfinition de ses engagements en matière de bonne gouvernance.



Washington, le 26 octobre 2024



1. Une délégation conduite par le Ministre des Finances et du Budget, M. Cheikh Diba, et comprenant le Ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération, le Ministre du Commerce et de l’Industrie, le Ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, le Ministre, Secrétaire Général du Gouvernement et le Directeur national de la BCEAO pour le Sénégal, avec la présence du Ministre-Conseiller à l’Ambassade du Sénégal à Washington, a représenté le Sénégal aux Assemblées annuelles du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale à Washington, qui se sont déroulées dans la période du 21 au 26 octobre 2024.



2. Ces rencontres annuelles qui regroupent l’ensemble des décideurs mondiaux, ont servi de cadre au gouvernement sénégalais pour rencontrer les partenaires au développement, les investisseurs et les agences de notation, afin de renforcer les relations avec la communauté des investisseurs et consolider les partenariats existants. Dans le contexte actuel, elles ont aussi permis de réaffirmer l’engagement du Sénégal à instaurer une gouvernance fondée sur la transparence dans la gestion des ressources publiques.



3. Bref rappel du contexte : Le contexte de ces assemblées est d’abord la publication des résultats provisoires de l’audit des finances publiques. Cet audit a été salué par la communauté des partenaires, qui s’est tout de même interrogée sur la capacité du Sénégal à rétablir la situation. C’était l’occasion pour la délégation sénégalaise de rassurer sur les mesures de corrections crédibles et réalistes envisagées. Ce message et la pertinence de la trajectoire de consolidation budgétaire, ont rassuré les partenaires et préservé la confiance surtout par rapport à la volonté de transformation affichée, tout en réaffirmant les bases solides du pays. L’objectif de cette transparence : partir d’une situation de

référence fiable, pour instaurer une gestion saine des finances publiques, en accord avec les promesses de bonne gouvernance faites aux citoyens et impulser une dynamique de développement durable.



4. Les Assemblées annuelles ont offert une tribune précieuse pour expliquer cette démarche audacieuse aux partenaires et investisseurs, en clarifiant les raisons légales et réglementaires qui ont conduit à cette décision d’audit et de transparence. Le Sénégal, fort de ses fondements robustes, continuera ainsi à honorer ses engagements.



5. Le contexte des Assemblées annuelles est également marqué par l’adoption d’un nouveau référentiel de politiques publiques qui dégage une « Vision 2050 » pour un Sénégal souverain, juste et prospère. Cette vision qui a des déclinaisons décennale et quinquennale, mise sur des moteurs de croissance variés et le développement de filières au niveau des pôles territoires à mettre en place. Cette vision est axée sur quatre (04) piliers avec, comme objectif global : la promotion d’un développement endogène et durable, porté par des territoires responsabilisés.



6. Les partenaires ont unanimement salué l’adoption d’un nouveau référentiel, reconnu sa pertinence et exprimé leur disponibilité à accompagner sa mise en œuvre.



7. Globalement, des messages clairs centrés sur les développements récents, ont été formulés, notamment: i) l’engagement des nouvelles autorités à une plus grande transparence à travers la publication des résultats du rapport provisoire sur la situation des finances publiques, en application des dispositions légales et réglementaires et ii) la présentation du nouveau référentiel de politiques publiques « Vision Sénégal 2050 » cohérent, viable et compétitif et jetant les bases de la souveraineté économique.



8. D’importantes et stratégiques rencontres se sont tenues, notamment avec les autorités américaines telles que le département du Trésor public américain, le Département d’Etat et la US-DFC ; le Trésor Français, la Banque mondiale, le FMI, les filiales du Groupe de la BID Afreximbank et d’autres partenaires techniques et financiers, les investisseurs internationaux et les agences de notation, notamment Moody’s.



9. Les discussions avec la Banque mondiale ont permis d’aborder les priorités de développement du Sénégal, avec un accent sur les réformes économiques, la digitalisation et l’amélioration de la compétitivité économique. Le Sénégal a également pris part à la réunion du Caucus Africain, où les priorités africaines telles que l’accès à l’énergie et le financement du commerce intra-africain, ont été discutées.



10. Les échanges avec le FMI ont porté sur l’audit des finances publiques, un exercice volontaire de transparence mené par le Sénégal pour poser les bases d’une gouvernance saine. Les échanges ont également porté sur la mise à jour du cadrage macroéconomique, les lignes directrices des mesures correctrices envisagées.



11. Les rencontres avec la communauté des investisseurs internationaux, notamment la Development Finance Corporation (DFC) et d’autres partenaires, pour explorer les opportunités d’investissement dans les secteurs prioritaires du nouveau référentiel de politique économique, notamment la technologie, l’agriculture, l’industrialisation ainsi que le pétrole et le gaz. Ces rencontres ont permis de solliciter un renforcement des partenariats pour soutenir les PME et banques sénégalaises et d’attirer des financements pour les projets prioritaires de la Vision Sénégal 2050.



12. À l’issue de ces assemblées, le gouvernement sénégalais réaffirme son engagement à collaborer étroitement avec ses partenaires, pour mettre en œuvre la Vision Sénégal 2050, à travers des projets clés et le développement du secteur privé. Ces Assemblées annuelles ont donc marqué un pas décisif dans la consolidation des relations internationales du Sénégal.



13. Dans un contexte de relance de l’activité économique, le Sénégal est conscient de la nécessité de réformes profondes et d’une amélioration durable de sa gouvernance. Les échanges ont permis à la délégation sénégalaise de rassurer la communauté internationale, quant à l’engagement du Sénégal à mettre en œuvre les réformes nécessaires. Cet effort de transparence, reconnu et salué comme un acte de courage, a renforcé le soutien des partenaires, qui encouragent désormais le Sénégal à identifier et à mettre en œuvre des réformes concrètes et crédibles. Ces actions assureront que le Sénégal continue de bénéficier de la confiance et de l’accompagnement des partenaires.



14. Les autorités américaines ont salué la démarche de transparence du Sénégal, offrant leur soutien pour accompagner cette transition économique, en collaboration avec la Banque mondiale et le FMI, avec un focus sur les secteurs des infrastructures, la sécurité alimentaire, le tourisme et la digitalisation. Elles ont également recommandé des améliorations de l’environnement des affaires pour attirer les investissements étrangers et renforcer le rôle du secteur privé dans le développement économique du pays. Du côté des marchés financiers, les institutions financières ont exprimé leur soutien envers le Sénégal, pour ses efforts de transparence dans la gestion des finances publiques et ont renouvelé leur intérêt pour mobiliser des ressources en 2024-2025.













Ministère des Finances et du Budget









Accueil Envoyer à un ami Partager