Assises de la Justice: Les Précisions du ministère de la Justice sur la liste des participants dévoilée, ce samedi

La liste des participants aux Assises de la justice largement partagée par les médias depuis, ce samedi 25 Mai 2024, a fini par créer une polémique sur les profils des participants. Ce dimanche matin, les services de communication du ministère de la justice ont sorti un communiqué pour apporter des précisions par rapport à ce document. D'après eux, cette liste de 263 participants, était "une base de travail".



"Depuis hier, nous assistons à la publication et au partage d’une liste de participants invités au dialogue national sur la justice. Nous tenons à informer l’opinion que cette liste n’émane pas des services du Ministère de la Justice , et est loin d’être exhaustive. Cette liste était juste une base de travail et celle définitive sera disponible sous peu", soutient la cellule de communication.

Toutefois, "le Ministère de la Justice présente toutes ses excuses pour les désagréments causés".



L'administrateur du groupe Avenir Communication, Madiambal Diagne, avait dans un post sur X Hier, dénoncé la présence, d'un "ancien prisonnier", condamné pour le meurtre sur commande d'un juge, à qui le modérateur va devoir donner la parole. " Le Pr Babacar Gueye modérateur des Assises de la Justice est un bon ami, connu pour sa rigueur intellectuelle et morale. Je me demande jusqu'où sa conscience ne souffrirait pas de devoir donner la parole à Amadou Clédor Sène, tueur d'un Juge", avait martelé le patron du journal "le Quotidien".

