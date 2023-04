Assises nationales des médias : Les professionnels mettent en place des commissions Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Avril 2023 à 20:01 | | 0 commentaire(s)|

L'Association de presse du Sénégal (CAP), a tenu le 13 avril, une assemblée générale d'information sur les Assises nationales des médias. Les professionnels des médias sont largement revenus, sur les difficultés qui frappent le secteur. Six sujets ont été principalement discutés, à savoir: l'aspect Institutionnel Juridique, Réglementaire Régulation, Autorégulation, le Statut – Conditions et qualité de travail, le Contenus, supports, enjeux et outils, numériques et convergence entre autres. «Nous avons convié tout ce beau monde pour les informer sur où nous en sommes dans le processus d'organisation des assises nationales des médias», a déclaré Mamadou Thior, Président du Conseil pour l'Observation des Règles d'Éthique et de Déontologie. M.Thior informe que 6 grandes commissions ont été retenues. Parmi les commissions figurent celle de la réglementation, de l'institutionnel, du cadre juridique, de la régulation et autorégulation. Les panelistes ont également évoqué le statut et conditions des travailleurs, la formation et le renforcement des capacités, la sécurité et la protection des professionnels des médias entre autres. O.B



Source : https://lesoleil.sn/assises-nationales-des-medias-...

