Assistance au Mali :Les Usa disposés à aider le pays après le retour à un gouvernement démocratique

Lundi 22 Novembre 2021

«Nous nous réjouissons d’agir comme il se doit pour pouvoir reprendre l’assistance dès que le gouvernement élu démocratiquement aura pris ses fonctions. Nous sommes disposés à soutenir le Mali, mais le Mali doit se remettre sur la voie de la transition, telle qu’elle a été déterminée par la Cedeao », a déclaré le diplomate américain.



«Nous avons des préoccupations pour la stabilité du Mali. Nous sommes solidaires avec la Cedeao pour l’organisation d’élections démocratiques, qui devraient se tenir d’ici à février prochain », a indiqué Anthony Blinken. Selon lui, il s’agit des Maliens et de leurs aspirations en faveur de la démocratie, du développement et du respect des droits de l’homme. «Nous travaillons pour la transition démocratique au Mali », a-t-il dit.



Le secrétaire d’Etat américain a commencé par le Kenya, une tournée africaine qui l’a conduit au Nigéria et au Sénégal.



Adou Faye





Source : Le Mali doit revenir à un gouvernement civil pour espérer l'assistance du gouvernement américain. C'est le message lancé samedi 20 novembre par le secrétaire d'Etat américain, Anthony Blinken. Il s'exprimait lors d'une conférence de presse conjointe avec Aïssata Tall Sall.

