Assistance sociale en vue de la Tabaski: La mairie de Touba et «Touba ca Kanam» distribuent 39 millions FCfa aux démunis Rédigé par leral.net le Jeudi 15 Juillet 2021 à 21:07 | | 0 commentaire(s)|

Le sous-préfet de Ndame, Babacar Ibra Mar a présidé jeudi à l’Hôtel de Ville de Touba, une cérémonie de remise d’appui à des populations démunies, en perspective de la fête de la tabaski prévue le 21 juillet prochain. Le maire Abdou Lahad Ka a débloqué une enveloppe financière de 15 millions de F fa à cet effet […] Le sous-préfet de Ndame, Babacar Ibra Mar a présidé jeudi à l’Hôtel de Ville de Touba, une cérémonie de remise d’appui à des populations démunies, en perspective de la fête de la tabaski prévue le 21 juillet prochain. Le maire Abdou Lahad Ka a débloqué une enveloppe financière de 15 millions de F fa à cet effet en plus des 24 millions de F Cfa remis le même jour par l’association « Touba ca Kanam ». Des actes de solidarité que l’autorité préfectorale a magnifiés. Il a en outre invité les autres communes à s’en inspirer pour venir en aide aux démunis de leurs localités respectives. Omar Cissé, chef du Cprs, révèle qu’entre 2020 et 2021, la commission sociale a pu recenser 505 demandes de personnes démunies, dont des handicapés, des maîtres coraniques, des veuves, des sinistrés, entre autres. Les bénéficiaires ont salué l’acte. Auparavant, à la résidence Khadim Rassoul, l’association « Touba ca Kanam » a organisé sa journée d’action sociale pour remettre un montant de 24 millions de F Cfa en nature en plus des enveloppes financières. Au total, 2544 habits cousus ont été réceptionnés pour les hommes, 19182 en faveur des femmes, 6956 pour les jeunes, 917 paires de chaussures, 80 draps de lits, etc.



Source : http://lesoleil.sn/assistance-sociale-en-vue-de-la...

Accueil Envoyer à un ami Partager