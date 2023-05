Association de malfaiteurs, détournement de fonds : Deux employés de la société «GP» déférés au parquet La Division des investigations criminelles a déféré au parquet T. Sonko et Gn. S. Ndiaye, pour association de malfaiteurs, concurrence déloyale, détournement de fonds et destruction de données privées à caractère commercial. Les quidams ont subtilisé de l’argent à leur employeur par des surfacturations et des retraits frauduleux. "L'As"

Ils ont été alpagués par les éléments de la Division des investigations criminelles (Dic), suite à une plainte de leur employeur du nom de M. Mokhatarou. Selon des sources du journal, tout serait parti du constat par Mokhatarou, d’un trou dans la comptabilité. Ce dernier constate que ses employés ont fait des surfacturations entre le 18 et le 30 mars, avant d’effectuer des retraits frauduleux.



Sans tarder, il s’en ouvre à ses employés Sonko et Ndiaye, pour exiger des explications. Sur ce, ces derniers nient dans un premier temps les faits avant de passer aux aveux. Par la suite, Mokhatarou exige le remboursement de son argent à ses employés qui lui manifestent leur incapacité temporaire de rembourser. Ce qui va le pousser à se rendre à la Dic pour porter plainte contre ses employés, respectivement responsable marketing et caissière. Convoqués à la Dic, les coupables ont reconnu les faits qui leur sont reprochés.



La caissière Ndiaye a fait savoir qu’elle a été influencée par T. Sonko, qui l'aurait poussée dans ce business malsain. Suffisant pour que les deux soient placés en garde-à-vue, avant d’être déférés au parquet pour association de malfaiteurs, concurrence déloyale, détournement de fonds et destruction de données privées à caractère commercial.

