Association de malfaiteurs, escroquerie...Un détenu et son complice grugent une femme à hauteur de 23,5 millions Fcfa La Division des Investigations Criminelles (Dic) a déféré au parquet Thierno A.D et son complice Amadou A.L gérant d’une agence multi-service, pour association de malfaiteurs, escroquerie, extorsion de fonds et usurpation de fonction et complicité. En détention, le nommé Thierno n’a trouvé rien de mieux à faire depuis sa cellule, de connivence avec son ami Amadou, que d’abuser de la confiance d’une dame du nom de A.D à qui il a promis de libérer le mari emprisonné, informe L'As.

Emprisonné à 7 ans de prison ferme pour une histoire de blanchiment de capitaux, Thierno A.D, âgé de 30 ans, ne se soucie pas de ses déboires judiciaires. Car incarcéré à Rebeuss, il a mûri un plan pour escroquer une dame du nom de A.D, à hauteur de 23, 5 millions francs, avec l’appui d’un de ses lieutenants du nom de Amadou A.L par ailleurs gérant d’une agence multi-service. Selon nos sources, les faits remontent au courant du mois janvier dernier. Thierno, en détention à Rebeuss, a fait la connaissance d’un autre détenu du nom de V.T dont le jugement était prévu au mois d’octobre. Sur ce, Thierno, en fin larron dans ses œuvres délictuelles, fit alors comprendre à V.T qu’il avait des relations dans le milieu judiciaire, notamment avec un certain procureur qui pourrait le libérer mais moyennant une somme d’argent. Sur ce, V.T tombe dans le piège. Il en parle à sa femme A.D qui, au cours d’une visite, discute avec Thierno et ils tombent d’accord sur la somme de 05 millions. Par la suite, Thierno prend langue avec son lieutenant Amadou, gérant d’une agence multi service, habitant Golf Sud Fadia. La dame remet dans un premier temps à Amadou les 05 millions.



Sur ce, Thierno se dit qu’il a affaire à des proies faciles, car quelques jours après, l’escroc refait surface pour dire à la dame A.D que le procureur réclamait 15 millions. Là aussi, la dame A.D casque l’argent pour le remettre à Amadou. Pire, quelques jours avant le procès, Thierno demande encore à A.D de dégainer de l’argent. Ce que fit la dame en donnant encore 03,5 millions Fcfa à Amadou. Ce qui porte donc le total à 23,5 millions Fcfa. A.D, SURPRISE DE LA CONDAMNATION DE SON MARI, PORTE PLAINTE A LA DIC Cependant, la dame A.D aura la surprise de sa vie le jour du procès de son mari V.T puisque ce dernier sera condamné à 02 ans d’emprisonnement ferme. Sur ce, A.D comprend alors qu’elle et son mari sont tombés dans le piège de Thierno et de son complice Amadou. Sans tarder, elle se rend à la Division des investigations criminelles (Dic) pour porter plainte contre les mis en cause.



Les hommes du Commissaire Adramé Sarr de la Dic font une descente à Fadia Golf Sud pour cueillir dans un premier temps Amadou A .L et une autre personne qui sera par la suite libérée. Amadou interrogé a reconnu à plusieurs reprises avoir récupéré de l’argent des mains de la dame A.D au profit de son ami Thierno, qu’il transférait par la suite à l’une de ses sœurs basée à Kaolack. Par la suite, les limiers de la Dic ont adressé une réquisition au procureur de la République qui a ordonné alors un retour de parquet pour Thierno A.D. Toutefois, Thierno, extrait de sa cellule de Reubeuss, a reconnu une partie des faits qui lui sont reprochés tout en niant avoir des relations avec un magistrat. Il précise que c’est l’un de ses amis qui fait la navette entre le Sénégal et la Gambie, et qui avait des relations avec certaines autorités judiciaires, à qui il a remis l’argent. Des allégations qui ne vont guère convaincre les limiers qui vont placer en garde à vue Thierno A.D et Amadou A.L avant de les déférer au parquet.

