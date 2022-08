Association de malfaiteurs, tentative d’escroquerie à l’art divinatoire: Les escrocs usent de subterfuges pour dérober le portable et les numéraires de Fatoumata Seydi Usant de pouvoirs mystiques pour escroquer d’honnêtes citoyens, Aliou Diallo et Omar Ba ont tendu un piège à Fatoumata Seydi pour la délester de ses biens. Mais, ils ne sont pas parvenus à leurs fins, car ils ont été démasqués par un témoin. Traduits en justice pour association de malfaiteurs, tentative d’escroquerie à l’aide de l’art divinatoire, les mis en cause ont été déférés au parquet

Le 23 juillet dernier, Fatoumata Seydi a déposé une plainte contre les nommés Aliou Diallo et Oumar Ba pour des faits d’association de malfaiteurs, tentative d’escroquerie par l’art divinatoire.

Ce jour-là, raconte cette étudiante domiciliée à la Gueule Tapée, elle avait quitté Sacré-Cœur 3 pour rentrer chez elle. En cours de route, elle a été interceptée par Oumar Ba qui lui a demandé si elle connaissait un marabout du nom d’El Hadji Oumar Sidibé que l’Etat du Sénégal a fait venir au pays. A cette question, elle a répondu par la négative. Subitement, dit-elle, Aliou Diallo qui faisait semblant de les dépasser comme par hasard s’est invité dans cet échange pour dire que le guérisseur en question est domicilié à la Cité Keur Gorgui. «Oumar Ba m’a proposée de les conduire dans un coin afin qu’ils formulent des prières pour moi. C’est sur ces entrefaites qu’Amadou Lamine Cissé qui était à quelques mètres de nous s’est approché pour s’enquérir de la situation. Dès qu’ils l’ont vu venir, mes interlocuteurs ont pris la fuite avant d’être interceptés par les jeunes du quartier», renseigne-t-elle.



C’est ainsi qu’Aliou Diallo et Oumar Ba ont été conduits au commissariat de la Médina. Interrogés par les policiers, Aliou Diallo et Oumar Ba ont reconnu les faits d’association de malfaiteurs et de tentative d’escroquerie à l’art divinatoire, en soutenant qu’ils étaient ensemble et voulaient monter ce coup pour prendre le téléphone portable de la dame Fatoumata Seydi et éventuellement son argent si elle en disposait. Entendu à son tour, le témoin de la scène, Amadou Lamine Cissé, indique que le jour des faits vers 12 heures, alors qu’il se trouvait chez lui, il a aperçu une jeune dame qui venait d’être interceptée par deux jeunes. «En les observant, j’ai soupçonné que ces derniers sont des escrocs. Faisant semblant de les dépasser, j’ai entendu l’un des deux hommes dire à la dame qu’il allait formuler des prières pour elle parce qu’elle lui avait apporté son aide. Ainsi, j’ai demandé à cette dernière ce qui se passait, elle m’a expliqué la situation. Quand j’ai voulu les interpeller sur leurs déclarations, ils ont tenté de prendre la fuite. C’est ainsi que les jeunes du quartier m’ont aidé à les tenir en respect avant de les conduire au commissariat de la Médina», a indiqué Amadou Lamine Cissé.



Aliou Diallo et Oumar Ba ont placés en garde-à-vue dans les locaux de la police pour association de malfaiteurs, tentative d’escroquerie par l’art divinatoire, informe L'As.

