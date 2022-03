Association des élus locaux de l'opposition : La réplique salée de Me Elhadj Diouf à Sonko et compagnie… Rédigé par leral.net le Jeudi 17 Mars 2022 à 00:45 | | 0 commentaire(s)|

Pour l'avocat Maître El Hadj Diouf par ailleurs président du PTP, il ne pourra jamais y avoir une association des maires de l'opposition au Sénégal. Car pour le juriste, les mairies sont des démembrement de l’État comme les autres institutions de la République.



Dès lors, le maire est appelé à coopérer avec le gouvernement pour la réalisation de certains grands ouvrages et projets dans les collectivités locales. Mieux encore, l'avocat a précisé qu'une fois le maire installé, il doit travailler pour l'intérêt de toute la commune et non pour un parti politique. "Les maires n'appartiennent pas au Pastef, ni au PDS et encore moins à l'APR", a répliqué l'avocat Me El Hadj Diouf au cours d'une conférence de presse...



