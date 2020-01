Association l’Empire des Enfants à Dakar : Dorénavant chaque enfant aura son matelas

Lundi 20 janvier 2020, les éléments français au Sénégal ont cédé et livré 40 matelas aux enfants de l’association Dakaroise l’Empire des enfants.

« Les enfants sont tout excités, chacun a choisi son matelas » a expliqué Grâce, éducatrice depuis 2016 au sein de l’association de réinsertion de jeunes enfants fragilisés, car livrés à eux même dans la rue, et qui compte actuellement 37 enfants de 5 à 15 ans.

Les éléments français au Sénégal, en lien avec sa section CSA humanitaire « Cœur et Partage », soutiennent depuis plusieurs années cette association. En 2019, les EFS et Cœur et Partage ont notamment financé l’achat et la pose de 400 m2 de dallage dans la cours d’entrée.

L’association œuvre pour la prise en charge, la protection et la réinsertion sociale des enfants vivant en situation de vulnérabilité dans les rues. Les enfants admis au centre bénéficient d’une prise en charge totale (Hébergement, Restauration, Habillement, Soins médicaux) et jouissent d’activités d’épanouissement (Loisirs, Sports, Excursions, Animation etc). Au-delà de la prise en charge, l’action de l’Association Empire des Enfants se particularise par son projet d’éducation, d’animation et de formation dans le domaine scolaire, artistique et sportive, ceci afin d’offrir une alternative durable par une capacitation qui puisse permettre aux enfants une meilleure réinsertion sociale.

