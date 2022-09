Assomée: Aminata Assome Diatta promet infiniment reconnaissance au Président Sall

«Je rends grâce à Allah qui m’a permis de servir mon pays à ce haut niveau de responsabilité pendant plus de 3 ans. Je rends grâce à son Excellence Monsieur Macky Sall Président de la République.



Je lui exprime toute ma gratitude pour la confiance accordée à ma personne à plusieurs reprises au sein du gouvernement. Je lui serai infiniment reconnaissante pour m’avoir choisie parmi tant de Sénégalais.



Je souhaite du fond du cœur bonne chance et pleins succès au Premier ministre Amadou Ba et son gouvernement. A mes collaborateurs et collègues commissaires aux enquêtes économiques, j’adresse mes sincères remerciements et souhaite une bonne continuation. »