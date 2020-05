Assouplissement de l’état d’urgence: Gora Khouma exige la levée de l’interdiction du transport interurbain

Rédigé par leral.net le Mardi 12 Mai 2020 à 18:34 | | 0 commentaire(s)|

Gora Khouma du syndicat des transporteurs, a trouvé que le président de la République a parlé de tout sauf du transport. Et pourtant, 80% des transporteurs ont respecté les directives du chef de l’Etat et du Ministère de la Santé. Pour le moment, seule la région de Dakar est autorisée à rouler à moitié ».



« Dans toutes les autres régions, c’est un arrêt total. Tous ceux qui ont circulé durant cette période, c’était les hors-la-loi, les clandos, les moto-taxi “Jakarta” », a rappelé le Président de l’Union nationale de routiers du Sénégal.



Ainsi, Gora Khouma invite Macky Sall à lever la mesure d’interdiction du transport interurbain. « Maintenant qu’il a ouvert les lieux de culte, les marchés, il n’a qu’à prendre ses responsabilités et demander aux véhicules de circuler à nouveau. Il a lâché la corde, je ne vois plus de raison de continuer d’interdire le transport interurbain. L’heure n’est plus à immobiliser les véhicules. ».



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos