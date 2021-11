Assurance agricole: La Cnaas remet un chèque de plus de 675 millions FCfa à des éleveurs sinistrés

Rédigé par leral.net le Lundi 29 Novembre 2021 à 09:21 | | 0 commentaire(s)|

Les bénéficiaires avaient souscrit une police d’assurance auprès de la Cnaas. Le président de la République a lui aussi remis des trophées aux lauréats de cette édition pour leur contribution et la mise en place de projets innovants destinés à développer davantage ce secteur.



Les lauréats sont des chercheurs, des éleveurs et des chefs d’entreprise venus des régions de Thiès, Saint-Louis, Kédougou, Diourbel, Dakar et Tambacounda. Macky Sall a invité ces derniers à persévérer dans la voie de l’excellence. Il a saisi cette occasion pour demander aux acteurs du secteur de bâtir une alliance stratégique public-privé pour assurer une pleine valorisation de l’élevage au bénéfice des opérateurs et des populations.

Adou FAYE





Source : Lors de l’édition 2021 de la « Journée de l’Elevage » qui se déroulait à Dahra Djolof le 27 novembre 2021 dans le département de Linguère, la Compagnie nationale d’assurance agricole du Sénégal (Cnaas) a joué sa partition. Au cours de cette rencontre qui a été présidée par le chef de l’Etat, Macky Sall, elle a remis,un chèque de 675.557.720.000 FCfa aux acteurs de l’élevage sinistrés.Source : https://www.lejecos.com/Assurance-agricole-La-Cnaa...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook