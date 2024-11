Assurances : Les charges de sinistres ont connu une hausse 8,88% en 2023

Autrement dit, ces montants comprennent notamment, les rentes, les rachats, les entrées et les sorties de provisions pour pertes versés à des compagnies d'assurances et réassureurs cessionnaires ou par ces derniers, les frais de gestion des sinistres internes et externes, ainsi que les frais des sinistres subis mais non déclarés.



Avec une variation de +8,88%, les charges de sinistres des sociétés d’assurances sont passées de 132,75 milliards en 2022 à 144,54 milliards de FCFA pour l’année 2023.

Lejecos Magazine





Source : Pour rappel, les charges de sinistres correspondent à la totalité des paiements effectués relatifs à l'exercice, plus les provisions pour sinistres moins les provisions pour sinistres des exercices précédents.Source : https://www.lejecos.com/Assurances-Les-charges-de-...

