Astronomie : La Station Spatiale Internationale était visible à l'œil nu au Sénégal aujourd’hui à 20h12.

La Station Spatiale Internationale, placée en orbite terrestre basse, occupée en permanence par un équipage international qui se consacre à la recherche scientifique dans l'environnement spatial, était visible à l'œil nu aujourd’hui (dans un ciel sans nuage) à 20h12 au Sénégal. Mais aussi chez nos voisins de la Gambie et de la Guinée. Un moment unique pour les férus d’astronomie.



La station se déplace autour de la Terre à une altitude maintenue autour de 330-420 kilomètres. Elle est occupée en permanence depuis l'an 2000, d'abord par trois personnes, puis par six à compter de novembre 2009, et sept depuis 2021. Les plus chanceux ont eu la chance de l’apercevoir une petite minute avant qu’elle ne disparaisse dans l’atmosphère.

