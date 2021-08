Atelier international du Réseau Edp/Mc à l’Ugb: une grande messe des mathématiques dans toutes ses branches Rédigé par leral.net le Mardi 17 Août 2021 à 20:30 | | 0 commentaire(s)|

Les responsables et membres du Réseau de recherche en Équations aux Dérivés Partielles, Modélisation et Contrôle (EDP-MC), mobilisés derrière leur coordonnateur, le Pr Hamidou Touré, Secrétaire Perpétuel de l’Académie nationale des sciences, des arts et des lettres du Burkina-Faso (Ansal/Bf), Mamadou Sy, Pr titulaire des universités, en poste à l’Ugb, le Pr Mamadou Abdoul Diop et autres enseignants chercheurs, ont ouvert hier, dans les locaux du Cea-Mitic (Centre d’excellence africain de Mathématiques, de l’Informatique et des Ics) de l’Ugb, un atelier international. Saint-Louis–Cette rencontre de six jours se déroulera sous forme d’une grande messe des mathématiques dans toutes ses branches. Selon le Pr Mamadou Sy de l’Ugb, il s’agit notamment de la Recherche mathématique de haut niveau, de la vulgarisation des mathématiques, des applications des mathématiques dans les disciplines des universités (Santé, agriculture, aquaculture, linguistique, droit, etc). Il a précisé que le but de cet atelier est de présenter plusieurs aspects des EDP et de l’analyse stochastique, à travers 30 exposés, chacun donnés par des spécialistes reconnus. L’objectif principal est d’accueillir tous les mathématiciens du Sénégal et des invités internationaux. Le Laboratoire d’Analyse Numérique de l’Ufr de Sciences Appliquées et Technologie (Sat) et le Centre d’excellence Africain, respectivement dirigées par les professeurs Mamadou Abdoul Diop et Maissa Mbaye sont les organisateurs de cet atelier international et mettent en œuvre tous les moyens disponibles pour recevoir les mathématiciens des autres universités de certains pays de la sous-région. Les enseignants chercheurs et les doctorants des différentes universités du Sénégal, du Mali, du Burkina Faso, de la Mauritanie et du Niger, participent activement aux travaux de cet atelier. Le Professeur Mamadou Sy a rappelé que ce Réseau vise à renforcer les groupes de recherche locaux existant, à créer la masse critique de chercheurs actifs nécessaires à l’essor de la recherche mathématique dans la sous-région de l’Afrique Subsaharienne, particulièrement à l’Université Gaston Berger de Saint –Louis (Sénégal), l’Université de Nouakchott (Mauritanie) , l’Université de Cocody (Côte d’Ivoire) et à l’Université de Ouagadougou (Burkina Faso). Fondé en 1999 par trois équipes de recherche, le Réseau EDP-MC s’est élargi en 2006 en intégrant l’équipe de recherche de modélisation en mécanique des fluides du Professeur Abdou Kablan Jérôme de l’Université de Cocody en Côte d’Ivoire. En 2020, le Réseau EDP-MC s’est encore élargi avec l’intégration de mathématiciens nigériens. Dans le même sens, le Pr Mamadou Abdoul Diop a fait savoir que le Réseau EDP-MC compte actuellement 20 professeurs, 24 maîtres de conférences et 10 assistants titulaires d’un DEA. Il encadre une quarantaine de doctorants. Les thèmes de recherches développées au sein du réseau concernent, le contrôle et stabilisation, l’analyse mathématique et la simulation numérique, la modélisation mathématique (en biologie, en gestion de l’eau, environnement, médecine, …), la mécanique des milieux poly-phasiques. Mbagnick Kharachi Diagne (Correspondant)



