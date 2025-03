Atelier sur le financement de l’adaptation au changement climatique : Parlementaires et élus locaux renforcent leurs capacités (Photos) Rédigé par leral.net le Mardi 4 Mars 2025 à 15:35 | | 0 commentaire(s)|

L’Assemblée nationale du Sénégal à travers la Commission du développement Durable et la Transition et le Réseau des parlementaires pour la protection de l’environnement au Sénégal, avec l’appui d’Enda Energie, ont organisé un atelier d’informations et d’échanges avec les parlementaires et élus locaux, sur les enjeux du financement de l’adaptation au changement climatique et des transitions justes au Sénégal.



Ce séminaire de deux jours (4 au 5 mars 2025, à l’hôtel Ndiambour), s’inscrit dans le cadre du renforcement des capacités des parlementaires sur les enjeux du financement de l’adaptation au changement climatique et des transitions justes au Sénégal, lit-on sur la page Facebook de l'Assemblée nationale.



L’objectif général de cet atelier est de renforcer le niveau d’information et les capacités des parlementaires et élus locaux, sur les enjeux du financement face aux risques de catastrophe, de l’adaptation au changement climatique et les défis liés aux transitions justes au Sénégal.



Cet atelier qui a regroupé plus de 60 parlementaires et les élus locaux, a abouti, entre autres résultats, à la signature d’une convention de partenariat entre le REPES et Enda Energie.





Accueil Envoyer à un ami Partager