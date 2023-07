Athlétisme : Le Sénégalais Louis François Mendy se qualifie aux 110m haies pour les JO «Paris 2024»

L’athlète sénégalais, Louis François Mendy, sera aux Jeux Olympiques de Paris 2024 grâce à la performance réalisée, samedi dernier, à Troyes, lors du meeting de cette ville située au sud-est de la capitale française. Le hurdler sénégalais, détenteur d’une bourse olympique offerte par le Cnoss, a battu, en effet, un nouveau record national aux 110m […]

L’athlète sénégalais, Louis François Mendy, sera aux Jeux Olympiques de Paris 2024 grâce à la performance réalisée, samedi dernier, à Troyes, lors du meeting de cette ville située au sud-est de la capitale française. Le hurdler sénégalais, détenteur d’une bourse olympique offerte par le Cnoss, a battu, en effet, un nouveau record national aux 110m haies lors de ce meeting international.

L’athlétisme sénégalais qui peinait à décrocher une qualification sur le terrain aux Jeux Olympiques, depuis quelques années, a enfin franchi la haie grâce à Louis François Mendy. Le pensionnaire du Centre africain de développement de l’athlétisme (Cadaa) a réalisé, samedi dernier, lors du meeting de Troyes, une belle performance avec un chrono stratosphérique de 13’’18 qui le qualifie directement pour Paris 2024 mais aussi aux mondiaux de Budapest (Hongrie) en août prochain (19-27).

Une qualification qui porte aussi la marque de la progression pour ce jeune athlète de 24 ans car, en mai dernier, ce spécialiste des haies avait déjà dominé le 110m haies lors du meeting international de Dakar avec un temps de 13’’49. Tout dernièrement, en juin, il avait établi un nouveau record national dans sa discipline de prédilection lors du meeting d’athlétisme de Genève (13’’36) ; soit 13 dixièmes de moins que celui de Dakar qui lui permettent d’écrire un peu plus l’histoire de l’athlétisme sénégalais.

Véritable figure de l’athlétisme sénégalais, Louis François Mendy n’en continue pas moins de poursuivre son chemin vers Paris 2024. Samedi a été la consécration si l’on peut dire puisque l’objectif des Jo a été atteint sur la piste Pierre Voillequin du Complexe Henri Terre de Troyes. C’est le résultat aussi des efforts conjugués du Cnoss et du Cio qui lui ont offert une bourse olympique à même de lui permettre de réaliser son rêve. Selon Balla Diéye, président de la commission des athlètes du Cnoss, ce résultat est un pari gagnant car le président Mamadou Diagna Ndiaye, conscient des enjeux que représentent les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, a décidé, en février 2023, d’octroyer des bourses de préparation à des athlètes sénégalais triés sur le volet.

« L’enjeu est de leur permettre de se retrouver dans les meilleures conditions pour la recherche de qualification. Cet accompagnement est en train de produire les premiers résultats avec cette qualification historique de Louis François Mendy, athlète se préparant au Centre africain de développement de l’athlétisme à Dakar. Cette qualification est historique également quand on sait que depuis quelques années, l’athlétisme sénégalais n’est présent au JO qu’à travers le système des invitations », a soutenu Balla Diéye.

Cheikh Fantamady KEITA

(Correspondance particulière)

Source : https://lesoleil.sn/athletisme-le-senegalais-louis...