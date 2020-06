Accueil Envoyer Partager sur facebook Attaque à Glasgow: six blessés, le suspect tué Rédigé par La rédaction de leral.net le 26 Juin 2020 à 16:27 Un suspect a été tué par la police lors d'une attaque ce vendredi à Glasgow où six personnes ont été blessées, dont un policier, a annoncé la police écossaise, une association affirmant que les faits se sont produits dans un hôtel accueillant des réfugiés.

« L'individu sur lequel la police a ouvert le feu est mort. Six autres personnes blessées sont à l'hôpital, dont un policier, qui se trouve dans un état critique mais stable », a déclaré sur Twitter un responsable de la police écossaise, Steve Johnson, alors que la BBC et Sky News ont fait état de trois morts. « L'incident est contenu et le public n'est pas en danger », a-t-il aussi indiqué .



Selon l'association Positive action in housing, spécialisée dans le logement de migrants, les faits se sont produits dans un hôtel qui accueillait des réfugiés.



Sans livrer de précisions sur les faits, les responsables politiques ont très rapidement manifesté leur émotion. Le Premier ministre britannique Boris Johnson s'est dit « profondément attristé » par les faits « terribles » qui se sont produits à Glasgow, adressant ses pensées aux victimes et à leurs familles. La Première ministre écossaise Nicola Sturgeon a qualifié de « véritablement horribles » les informations provenant de Glasgow.



Selon le compte Twitter de la fédération de la police écossaise, organisation qui représente les officiers, le policier blessé a été poignardé. Craig Milroy, un témoin cité par l'agence PA a fait état de quatre personnes emmenées par ambulance. Le témoin a indiqué avoir vu un homme à terre, avec une personne à ses côtés: « Je ne sais pas si c'était une blessure par balle, une blessure par arme blanche ou ce que c'était ».



Un autre témoin, une femme prénommée Louise, a expliqué à la chaîne d'information Sky News avoir vu des gens en sang à terre, pris en charge. « J'ai vu des gens sortir en courant de l'hôtel, la police criant "mais en l'air, mains en l'air, sortez" ». « Il y avait des voitures de police, des ambulances partout dans la rue qui a été bouclée. La police criait aux gens des autres bâtiments près de l'hôtel Park Inn de rester à l'intérieur ».

