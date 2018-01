Attaque à main armée à Ndangalma: Une bande armée tranche le sexe d’un commerçant maure

Ndangalma (département de Bambey) a été le théâtre une attaque à main armée d’une violence inouïe. Dans la nuit du lundi 15 à mardi 16 janvier, des individus armés de fusils et de machettes ont fait irruption dans la commune et s’en sont pris à des commerçants mauritaniens.



Il y a eu six blessés dont certains dans un état grave. Une des victimes s’est retrouvé avec le sexe coupé en partie, racontent les témoins cités par L’Observateur. Après leur forfait, les malfaiteurs se fondus dans la nature avant même l’arrivée des premiers secours, emportant avec eux une somme de 41 000 F Cfa, un téléphone portable et des marchandises.



Aux dernières nouvelles, trois des six blessés graves ont été transférés aux Urgences de l’Hôpital régional de Diourbel. Une enquête a été ouverte par la brigade de gendarmerie de Bambey.