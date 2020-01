Attaque à main armée à Saboya: Plus de deux millions Cfa emportés

Trois personnes ont été blessées, cette nuit, dans une attaque armée à Saboya, dans la région de Kaolack. Des individus armés ont attaqué deux boutiques avant d'emporter plus de deux (2) millions de francs CFA. Le chef de village de Saboya, Aly Bâ livre les faits, sur Iradio.



« Des malfaiteurs nous ont réveillés, cette nuit, ils ont tiré une balle en l'air. Juste après, mon fils est venu m'informer de la présence de ces derniers. Ils ont attaqué le boutiquier originaire de la Mauritanie. Chez lui, la somme d'un million trois cent mille a été emportée par les bandits qui l'ont maltraité.



Et un autre boutiquier a été ciblé. Ils l'ont trouvé chez lui avant de prendre ses 800.000 FCfa », renseigne le chef de village. Par ailleurs, les blessés, au nombre de trois, reçoivent des soins médicaux à l'hôpital de Kaolack.

