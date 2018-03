Attaque armée à Bafican, commune de Nyassia : comment un jeune employé de Tigo a trouvé la mort

Jeudi 29 Mars 2018

Un mort et deux blessés graves. C’est le bilan d’un accident qui a eu lieu ce jeudi matin à Bafican, près de 3 Km du chef-lieu de la commune de Nyassia, situé dans le département de Ziguinchor. Tout est arrivé quand d’un coup, un individu armé, alerté par le bruit d’une voiture, est sorti du bois, pour tirer dans tous les sens.



L’Européen qui était dans son véhicule n’a pas obtempéré. Même touché, il a poursuivi son chemin jusqu’à Nyassia d’où il sera évacué. Cette attaque a causé un dégât collatéral. Puisqu’un jeune qui travaille pour l’opérateur Tigo à Ziguinchor qui se rendait dans son village, Mlomp pour les obsèques de son cousin, a trouvé la mort.



Pris de panique en tombant sur cette attaque, il a voulu faire demi-tour. Il ira percuter violemment un arbre et mourra sur le coup. Son ami qu’il supportait sur sa moto Jakarta, a eu plus de chance. Il est actuellement aux urgences de l’hôpital de Ziguinchor. Il faut noter que le village de Bafican où a eu lieu l’attaque se trouve sur la route entre Ziguinchor et Oussouye.



Auparavant, il y avait un cantonnement militaire. Mais, depuis quelques années, il a été relevé.















Leral.net

