Attaque au couteau à Dagana : destructions chiffrées à des millions...

Des millions en l’air, des chaises cassées, une sonorisation détruite et une dizaine de blessés. Tel est le bilan qui se dresse devant le siège du mouvement Gokh bi du candidat à la mairie de Dagana Moustapha Sarr, de la convergence patriotique pour la justice et l’équité « Nay leer ».



Cela fait suite aux attaques des militants du ministre Omar Sarr. Une attaque mal digérée par les Pro-Moustapha Sarr. Abdoulaye Kébé, membre de la Cojer de Dagana a déclaré sur Rfm : « Nous avons assisté à une scène de violence causée par lespartisans de Oumar Sarr qui ont récidivé en attaquant des jeunes qui organisait un meeting sans scène de violence, juste pour défendre leur candidat. Des dégâts matériels sont estimés à plus de deux millions. Ils ont détruit tout le matériel qui était là-bas et ils ont blessés une dizaine de per sonnes. Nous interpellons encore une fois, le Président de la République et le Préfet du Département, pour qu’il prenne ses responsabilités, puisque Omar Sarr est un adepte de la violence et il ne va pas nous laisser comme ça. La prochaine fois, nous ferons face et la riposte sera cinglante. »



Pour Diogomaye Diadji, mandataire communal de la Convergence patriotique pour la justice et l’équité « Nay Leer », une plainte a été déposée. Selon lui, un de leurs militants a reçu un coup de couteau : « Même un des permanents a reçu un coup de couteau et on a déposé une plainte au niveau de la brigade de gendarmerie. Ils versent dans la violence, sachant que la population leur a tourné le dos ». Une attaque de trop selon ces militants qui lancent un appel aux autorités pour que pareilles situations ne se reproduit sent plus.