Attaque au couteau à Paris: le suspect neutralisé, aurait crié "Allah Akbar"

Une personne a été tuée dans une attaque au couteau dans un parc à Villejuif, près de Paris. Une deuxième victime se trouve en urgence absolue, alors que le suspect a été neutralisé par la police.



Une personne a été tuée dans une attaque au couteau dans un parc à Villejuif, près de Paris, selon les informations d'Europe 1. Les faits se sont déroulés vers 14 heures dans le parc des Hautes-Bruyères. Une deuxième victime se trouve en urgence absolue.



Le suspect, dont les motivations ne sont pas connues à ce stade, a pris la fuite avant d'être rattrapé et neutralisé par les policiers. Il est décédé. Des équipes de déminage, qui se sont rendues sur place, ont constaté que le suspect n'avait pas d'explosifs sur lui. Laurent Nuñez, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, se rend sur place.



Un couple de quinquagénaires ciblé, le suspect aurait crié "Allah Akbar"



Un couple de quinquagénaires a été ciblé "au hasard" dans le parc, selon les informations d'Europe 1. Ils étaient tranquillement assis sur un banc quand le suspect a sorti un couteau et s'est jeté sur eux. La victime décédée est l'homme qui a voulu s'interposer entre l'assaillant et sa femme. Le suspect aurait crié "Allah Akbar" devant plusieurs témoins.



