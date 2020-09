Attaque contre Bougane Guèye Dany: Diomaye, vos propos ne sont pas dignes d'un vrai sérère (Mame Bouss Ndour) Rédigé par leral.net le Dimanche 20 Septembre 2020 à 13:51 | | 2 commentaire(s)| A travers une contribution truffée de fautes grammaticales et d'orthographe, Diomaye Faye répondeur automatique de Ousmane Sonko s'est encore prêté à ce qu'il sait faire le mieux, c'est-à-dire mentir. Ce monsieur est mieux à l'aise dans le mensonge que dans la mosquée. Le mensonge, c'est sa religion.



Diomaye Faye devrait juste comprendre qu'une comparaison entre son leader Sonko et le chef d'entreprise Bougane Guèye, relève d'une hérésie impardonnable.



Car Sonko parle, Bougane travaille et crée des emplois



Sonko parle les bras croisés à Keur Massar, Bougane plonge dans les eaux pour apporter de l'aide aux sinistrés.



Sonko s'est enrichi dans le foncier, Bongane créé des emplois pour la jeunesse.



Sonko encaisse les fonds communs illicites, Bougane paie des salaires à des chefs de familles.



Sonko deale avec Koumba Ressources pour qui il se bat par procuration dans le dossier des mines de la Falémé. N'est-ce pas ATEPA? Un scandale qui va surprendre les Sénégalais. ( Nous y reviendrons)



Évitons de comparer ces deux profils totalement différents. Les Sénégalais doivent cesser de croire à une personne sur parole, il faut la croire par ses actes. Or de par ses actes, Sonko ne mérite même pas la confiance d'un troupeau d'ânes.



Diomaye Faye, le chien de garde de Ousmane Sonko, a un comportement qui se démarque de l'éthique et de la morale sérère. La communauté Sérère s'est toujours distinguée dans la dignité. Nous avons tout le temps refusé l'assujettissement comme il le fait face à Sonko. Diomaye est prompt à se débarrasser de sa culotte devant Sonko. Une attitude qu'aucun Sérère ne connaît. S'il tu as emprunté ce nom Serere DIOMAYE FAYE, il faut nous le rendre.



Les Sérères sont connus pour leur attachement à la vérité et à l'honneur. Mais votre comportement te déshonore.



Cher Diomaye Faye, reste Sérère si tu l'es vraiment. Ne défends jamais le mensonge face à la vérité. Car, les Sénégalais en ont marre des mensonges de ton petit leader que tu essaies maladroitement de défendre à travers un article plein de fautes.













Mame Bouss NDOUR

FIMELA

