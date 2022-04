Attaque contre les Palestiniens : l'OCI recadre l'armée Israélienne

C'est un ramadan pas comme les autres qui débute cette année pour les Palestiniens. À Jérusalem, il y a encore eu des affrontements. Des principaux centres de rassemblement lors du ramadan, des policiers israéliens ont arrêté une dizaine de jeunes Palestiniens. la police israélienne a également blessé au moins 19 personnes, utilisant des grenades assourdissantes, des matraques ou des balles en acier recouvertes de caoutchouc. Le Secrétariat général de l'Organisation de la Coopération Islamique condamne.





Le communiqué du Secrétariat général de l'Organisation de la Coopération Islamique (OCI) transmis à exclusif.net, a fermement condamné l'escalade des attaques et des crimes quotidiens commis par les forces d'occupation israéliennes à l’encontre du peuple palestinien, "ses biens et ses lieux saints, en particulier dans la ville occupée d’Al-Qods, où la profanation de la mosquée Al-Aqsa et les attaques barbares contre les fidèles dans ses environs et ses cours, ainsi que la restriction de son accès, se poursuivent."







L'OCI a appelé la communauté internationale, en particulier le Conseil de sécurité de l'ONU, à faire pression sur Israël, la puissance occupante, pour l'obliger à respecter les principes du droit international, les traités et les accords internationaux, et à cesser ses attaques dangereuses contre le peuple palestinien et ses lieux saints tout en lui assurant une protection internationale.

Source : https://www.exclusif.net/Attaque-contre-les-Palest...